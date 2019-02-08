حمّار: ” أتحدى كل واحد يقول أن اللاعبين “ماشي خالصين””

أكد رئيس فريق وفاق سطيف، حسان حمّار، أن لاعبيه تلقوا مستحقاتهم كاملة إلى غاية شهر فيفري الجاري، متحديا كل واحد يدّعي بوجود ضائقة مالية في الفريق.

وتحدث رئيس الوفاق في تصريح عبر أمواج القناة الإذاعية الثالثة صبيحة اليوم الجمعة قائلا:

“زكري لا يزال مدربا للفريق رفقة طاقمه الفني بما أنه لم يفسخ عقده مع النادي، وسنقدم ملفا مفصلا للإتحادية والرابطة ضد هذا المدرب”.

وأضاف:”كل اللاعبين “خالصين” إلى غاية شهر فيفري، وحتى الطاقم الفني خالص إلى غاية شهر مارس، وليس لهم الحق مغادرة الفريق دون أي سابق إنذار”.

وإختتم حديثه قائلا”زكري يتحدث عن الأدوية، والسيارة..كل هذا مجرد هراء فقط..كل ما في الأمر أنه رفض إعادة الـ750 مليون التي تدين بها إدارة الوفاق منذ 2010″.