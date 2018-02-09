حمّار :”إحترازاتنا ضد بسكرة مؤسّسة وملفنا قوي”

الرياضة
  • -
  • 0
حمّار :”إحترازاتنا ضد بسكرة مؤسّسة وملفنا قوي”
بقلم إسماعيل عشاش

ظهر رئيس وفاق سطيف، حسان حمّار مُقتنعا بخطف فريقه لنقاط الفوز الثلاث على البساط الأخضر، بعد الإحترازات ضد إتحاد بسكرة.

وتحدث قائلا :”إحترازاتنا مؤسّسة، وقدمنا ملفا قويا لديريكتوار الرابطة، ولجنة الإنضباط، ونحن في انتظار القرار النهائي، دون إحداث أي شوشرة”.

وواصل :”مع كامل إحترامي لإدارة بسكرة، إلا أنها وقعت في خطأ جسيم، عندما أشركت لاعبا غير مؤهلا، خلال مُباراتها ضدنا”.

وختم :”القانون واضح، حاجي وميباركي، سُرحا من لجنة المُنازعات، والإعتماد عليهما غير قانوني، سوى في حالة توقيعهما على عقد جديد”.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital