حمّار :”إحترازاتنا ضد بسكرة مؤسّسة وملفنا قوي”

ظهر رئيس وفاق سطيف، حسان حمّار مُقتنعا بخطف فريقه لنقاط الفوز الثلاث على البساط الأخضر، بعد الإحترازات ضد إتحاد بسكرة.

وتحدث قائلا :”إحترازاتنا مؤسّسة، وقدمنا ملفا قويا لديريكتوار الرابطة، ولجنة الإنضباط، ونحن في انتظار القرار النهائي، دون إحداث أي شوشرة”.

وواصل :”مع كامل إحترامي لإدارة بسكرة، إلا أنها وقعت في خطأ جسيم، عندما أشركت لاعبا غير مؤهلا، خلال مُباراتها ضدنا”.

وختم :”القانون واضح، حاجي وميباركي، سُرحا من لجنة المُنازعات، والإعتماد عليهما غير قانوني، سوى في حالة توقيعهما على عقد جديد”.