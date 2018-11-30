حمّار: “الفوز على اتحاد العاصمة مستحق وسيعيد الثقة للوفاق”

أشاد حسان حمّار، رئيس وفاق سطيف، بالفوز الذي حققه فريقه أمس الخميس على اتحاد العاصمة، مؤكدا أن ذلك سيعيد الثقة من جديد للفريق.

وصرح حمّار للإذاعة الوطنية: “الفوز على اتحاد العاصمة كان مستحقا بالنتيجة والأداء، لكن يجب وضع الأرجل على الأرض”.

وأضاف: ” أظهرنا أننا نملك تشكيلة جيدة، وأتمنى أنّ يعيد هذا الفوز على اتحاد العاصمة، الثقة للاعبينا، تحسبا لمبارياتنا المقبلة”.

وتابع: “إرادة اللاعبين والطاقم الفني، سمحت لنا بالفوز على اتحاد العاصمة، وأتوقّع عودة الفريق بأكثر قوة في قادم المباريات، خاصة مع استعادة لاعبينا المصابين”.