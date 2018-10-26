حمّار :”الوفاق كبير ويستهدف جميع الجبهات”

أكد رئيس وفاق سطيف، حسان حمّار، بأن فريقه سيلعب على جميع الجبهات المُتبقية له، بعد إقصائه المُر في رابطة الأبطال.

وقال في تصريحات للقناة الإذاعية الثالثة :”الوفاق لديه تاريخ كبير، والآن سنلعب على المراتب الأولى في الدوري والكأس وكأس العرب”.

وأوضح الرجل الأول في إدارة “الكحلة والبيضاء”، بأن زملاء، عبد المؤمن جابو، يمتلكون من المؤهلات مايسمح لهم بالوصول لجميع أهدافهم.

ولم يُفوت “حمّار” الفُرصة للإشادة بأنصار ناديه، مُطالبا إياهم بالوقوف مع أشبال، الطاوسي وبقوة من هنا الى غاية نهاية الموسم.