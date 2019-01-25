حمّار :”بدران و6 من لاعبينا مطلوبون في الخارج ولكن..”

كشف رئيس وفاق سطيف، حسان حمّار، بأن العديد من لاعبيه تلقوا عروضا من الخارج، ولكنه قابلها بالرفض المُباشر، لمصلحة فريقه.

وصرّح قائلا للقناة الإذاعية الثالثة :”بدران و6 عناصر أخرى وصلهم مُقترح رسمي للإحتراف، ولكني فكرت بمُستقبل النادي، قبل كل شيء”.

وأضاف :”كنت قادرا التصرف مثل بعض الرؤساء، أرفض تسميتهم، وأحقق إستفادة شخصية ومالية، وترك النادي يُعاني بعيدا عن المراكز المُتقدمة”.

وظهر الرجل الأول في “نسور الهضاب”، مُتأثرا بالضغوطات المفروضة عليه من الشارع الكروي السطايفي المُطالب برحيله، في الأسابيع القليلة الماضية.