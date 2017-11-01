في تصريح خصّ به “النهار أونلاين”، أكد حسان حمّار، رئيس وفاق سطيف، أن عبد المومن جابو يستحق دعوة الناخب الوطني كونه اللاعب الأفضل في الدوري.

وقال حمار: “جابو قيمة ثابتة، وهو أفضل لاعب في الدوري الجزائري”.

وأضاف: “كان يمكن أن يفيد المنتخب في المباريات السابقة، والآن أرجعوا له حقه الضائع”.

وتابع حمار حديثه: “هناك لاعبين آخرين في الوفاق يمكنهم حمل قميص المنتخب مثل أيت واعمر و الحارس زغبة، بدران، حدوش وغيرهم”.

في نفس السياق، تحدث حمار على مباراة السوبر وأكد أنها ستلعب على جزيئات صغيرة

فقال: “نتمنى أنّ تكون الكأس سطايفية، لكن المباراة ستكون صعبة و ستلعب على جزيئات صغيرة”.

وأضاف: “رباعية إتحاد العاصمة في مرمى شباب بلوزداد ليست مقياسا للسياربي”.