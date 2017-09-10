حمّار مستاء من الأداء الباهت ومهدد بالعقوبة بعد تلاسنه مع قاسي السعيد

تحدث رئيس وفاق سطيف حسان حمّار في نهاية المباراة مع المدرب ماضوي، حسب ما كشفته مصادر مطلعة، وأبلغه بعدم رضاه عن المستوى الذي ظهرت به التشكيلة، وعدم تمكن عناصر بارزة من تفجير قدراتها الفنية.

حيث طعن الرئيس حمّار في عدم نجاعة البرنامج التدريبي الذي خضع له اللاعبون طيلة الأسبوع، حتى يكونوا في كامل لياقتهم البدنية يوم المباراة، بعد ثقل حركة أغلبهم داخل أرضية الميدان، أين طالبه بمراجعة البرنامج التدريبي الأسبوعي، وقد أجمع كل من تابع مواجهة الفريق أمسية السبت أمام مولودية الجزائر، من طاقم فني وإداري، على استيائه من المستوى الجد متواضع الذي ظهرت به التشكيلة، بعد الطريقة العشوائية التي لعب بها رفقاء جابو، وبالخصوص خلال الشوط الثاني، حيث لم يكن مبرر اللعب بتعداد ناقص كافيا لتغطية النقائص التي أظهرتها التشكيلة، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي وحتى التنظيمي، عقب التراجع المفاجئ والمخيف، والاعتماده على 3 مسترجعين، مع إلزام الظهير الأيسر حدوش بعدم الصعود والبقاء في الدفاع، مما أدى إلى بقاء الثنائي جابو- بن عياد منعزلا في الهجوم، لكن حالة الرضا العام على النتيجة، خاصة وأن المنافس مولودية الجزائر وترسيخ السيطرة عليه، كانت من الأسباب التي غطّت المردود المتوسط وحدّت من الانتقادات والاستياء من الأداء.

المحافظ رفع تقريرا حول ملاسنات حمّار وقاسي السعيد

كشفت مصادر مطلعة، أن محافظ المباراة رفع تقريرا مفصلا إلى لجنة الانضباط بخصوص الملاسنات التي حدثت بين الرئيس حمّار وقاسي السعيد في فترة ما بين الشوطين، والتي كانت محل حديث العام والخاص طيلة يوم أمس، وجسّدت المستوى المنحط الذي وصل إليه مسؤولو النوادي، حيث ينتظر أن تدرج اللجنة المختصة البت في التقرير خلال الاجتماع الأسبوعي غدا الثلاثاء، للنظر في العقوبة التي سيتم تسليطها وتوجيه دعوة للثنائي للاستماع إلى أقواله قبل تسليط العقوبة.

نسّاخ:«لا أستحق البطاقة الحمراء وأترك الحكم مع ضميره»

أكد مدافع وفاق سطيف شمس الدين نسّاخ، أنه لم يكن يستحق الطرد في لقاء المولودية، لأنه لم يرتكب مخالفة على مدافع المولودية بوهنة تستحق الطرد، حيث قال في تصريح لـ«النهار»:«في تلك اللقطة، كان صراعا ثنائيا عاديا، ولم أتعرض لبوهنة مثلما أوهم به الحكم، لا أستحق الطرد وأترك الحكم مع ضميره».

وعن نتيجة التعادل التي انتهت عليها المواجهة قال:«رغم أننا تلقينا هدفا في الشوط الأول، إلا أننا لم نفتقد الأمل، وحاولنا تطبيق تعليمات المدرب في الشوط الثاني، وهذا سمح لنا بتعديل النتيجة، والأكثر من ذلك، كان في مقدورنا تسجيل أهداف أخرى وإنهاء اللقاء لصالحنا، لكن على العموم النقطة التي عدنا بها من بولوغين ترضينا وستمنحنا دفعا للمواصلة على نفس المنوال».

بن العمري يتصل ويطلب مهلة إضافية

اتصل المدافع جمال بن العمري بإدارة وفاق سطيف وبالمسؤول عن العلاقات الخارجية فراجي، وطلب مهلة إضافية لتسديد مبلغ مليارين الذي يقع على عاتقه تجاه الإدارة، بعد أن تأكد من جدية الإدارة في مساعيها في إيداع الصك إلى طاولة وكيل الجمهورية، وحددت آخر مهلة الخميس القادم 14 سبتمبر، وقد نقل فراجي التماس اللاعب إلى الرئيس حسان حمّار، الذي أكدت مصادرنا أنه رفض الالتماس جملة وتفصيلا، وأكد أن صبر إدارته 15 شهرا قد نفد، ولم يعد مجالا للانتظار، بعد أن أصبح الكثير يتهمه بالتواطؤ مع بن العمري.

حمّار يترقب دعوة للاجتماع بمسؤولي «جازي»

يترقب رئيس وفاق سطيف دعوة من إدارة متعامل الهاتف النقال «جازي» من أجل الاجتماع بمسؤوليه، بعد الوعود التي تلقاها من أطراف نافذة للتوسط لدى المؤسسة لتجديد عقد التمويل وبرمجة لقاء هذه الأيام، حيث يراهن الرئيس حسان حمّار كثيرا على تجديد العقد، بعد أن وضع شعار المتعامل على الأقمصة خلال مواجهتين.

ماضوي يشرع في تحضير «أوبامبو» لخلافة نسّاخ أمام بسكرة

باشر الطاقم الفني مع موعد انطلاق التحضيرات أمس لمواجهة اتحاد بسكرة، بقيادة المدرب ماضوي، في تحضير الغابوني «أوبامبو» لخلافة نسّاخ المعاقب بعد تلقيه بطاقة حمراء، مع الحفاظ على الشاب حدوش على الجهة اليسرى من الدفاع، ولعب الغابوني في المحور إلى جانب بدران، حيث سيكون المدافع الشاب ساعد الذي سجل أول ظهور له أمام مولودية الجزائر، أين قدّم مستوى مقبولا.

الإدارة تبدي تخوفاتها من التحكيم وتحذّر من المؤامرات

أبدت الإدارة مع نهاية مواجهة مولودية الجزائر، تخوفاتها من عمل الكواليس وتورط سلك التحكيم في التأثير على نتائج المباريات، معتبرة أن الفريق نجا من فضيحة تحكيمية كانت ستؤدي إلى خسارته بنتيجة ثقيلة، لولا وقفة الرئيس حمّار ما بين الشوطين، واحتجاجه على انحياز الحكم بصيري، التي اضطرت إدارة «العميد» إلى الدفاع عنه وتوفير الحماية له من الاحتجاجات، وحذرت الإدارة على لسان عضو بارز، من أن مثل هذه السلوك سيؤدي إلى عواقب وخيمة، وتتطلب وقفة الرابطة لإيقاف مثل هذه المؤامرات التي يتعرض لها الفريق.

الوفاق أصبح الشبح الأسود لمولودية الجزائر

يتجه وفاق سطيف لأن يكون الشبح الأسود للمولودية، فقد جاء التعادل الأخير الذي فرضته التشكيلة وبتعداد منقوص، ليؤكد أن «العميد» لم يعد يقدر على الإطاحة بالتشكيلة السطايفية، حيث أن تاريخ المواجهات في المواسم الأخيرة وبلغة الأرقام، يكشف أن الوفاق خسر مرة واحدة أمام المولودية خلال التسع مباريات الأخيرة التي جمعت الفريقين، وكان الموسم الفارط قد عرف بسط الوفاق سيطرته على «العميد»، عقب الفوز عليه ذهابا وإيابا وفي مباراة نصف النهائي من منافسة كأس الجمهورية في ملعب بولوغين، ليجسّد السيطرة أمس بعد انتزاع تعادل بـ 10 لاعبين.

اعتراف مدرب «العميد» يكسب الثقة

جاءت اعترافات مدرب مولودية الجزائر الفرنسي «كازوني» في نهاية المباراة، حين اعتبر أن التعادل الذي حققه فريقه وتمكنه من تجنب خسارة نقطتين أمام تشكيلة قوية على حد وصفه، لتضفي الهدوء داخل أسرة الوفاق، بعد الانتقادات التي طالت التشكيلة بسبب الأداء الباهت الذي ظهرت به، وتجعل اللاعبين والطاقم الفني يكسبون ثقة أكثر.

ثالث طرد في المباريات الثلاث بين الفريقين

يعدّ طرد المدافع نساخ ثالث طرد على التوالي للاعبي وفاق سطيف أمام «العميد» خلال المواجهات الثلاث الأخيرة التي جمعت الفريقين، بداية بمواجهة الإياب الموسم الفارط في ملعب 5 جويلية التي شهدت طرد المهاجم حدوش، ثم طرد الظهير الأيمن زيتي خلال مباراة نصف نهائي في ملعب بولوغين.

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