حمّار: “هدفنا هذا الموسم حصد كل الألقاب المتاحة”

كشف رئيس وفاق سطيف، حسان حمّار، أهداف فريقه خلال الموسم الكروي الجديد 2018/2019، مؤكدا أن فريقه يستهدف كل الألقب المتاحة.

وصرح حسان حمّار، في هذا الخصوص لـ(و.أ.ج): “أهداف وفاق سطيف، ثابتة منذ تأسيس النادي، ولن تتغير، ولست أنا من سيغيرها”.

وأضاف: “سنلعب خلال الموسم الجديد وكالعادة، لحصد جميع الألقاب الممكنة، في الأربع جبهات التي سينافس فيها فريقنا وفاق سطيف”.

وتابع: “استعدادا لهدفنا هذا، كنا أول فريق في الجزائر يباشر تحضيراته الصيفية استعدادا للموسم الكروي الجديد، المقرر انطلاقه في 10 و11 أوت 2018”.

يذكر أن وفق سطيف يشارك هذا الموسم في أربع منافسات، البطولة الوطنية، كأس الجمهورية، رابطة أبطال إفريقيا، والبطولة العربية.