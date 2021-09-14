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الرياضة

حمّار يدعم تشكيلة المدية بـ 4 لاعبين من سطيف

بقلم يونس رزيق
حمّار يدعم تشكيلة المدية بـ 4 لاعبين من سطيف
المدير الرياضي لفريق أولمبي المدية حسان حمار
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باشر المدير الرياضي لفريق أولمبي المدية حسان حمّار مهامه بجدية كبيرة، حيث تمكن من خطف 4 مواهب من فريقه السابق وفاق سطيف.

وأمضى المدافع الأيسر ” منصف مرواني ” -21 سنة-  على عقده لموسمين مع نادي أولمبي المدية قادما من وفاق سطيف، رفقة المدافع المحوري” بلول شاهين “، ووسط الميدان “محمد جاهلي” – 23 سنة-  والمهاجم أيمن بلباي 21 سنة.

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