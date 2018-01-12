حمّار يريد مغادرة “نادي القلب” بعد أسبوعين من إنتقاله

أشارت مصادر حسنة الإطلاع لـ”النهار أونلاين” أن اللاعب زيري حمّار أبدى رغبته في فسخ عقده مع شبيبة القبائل.

يأتي هذا بعد أسبوعين فقط من إنتقاله لـ”الكناري” على شكل إعارة من نادي إتحاد العاصمة حتى نهاية الموسم.

وحسب ذات المصدر فإن قرار فسخ عقد إعارته جاء بعد رحيل ديريكتوار زواوي الذي أشرف على التعاقد معه.

في الوقت الذي تروج أنباء عن إتصاله بإدارة سوسطارة عارضا عليها العودة مقابل خفض راتبه أو تسهيل إنتقاله لنادي خارج الوطن.

وكان زيري قد أعلن في وقت سابق سعادته بحمل ألوان شبيبة القبائل واصفا إياه بـ”النادي القلب”.