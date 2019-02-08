حمّار يوجه رسالة لزكرينيو: ” 750 مليون تخلّصهم”

طالب رئيس وفاق سطيف حسان حمّار من مدربه نور الدين زكري بدفع الديون المحتسبة على عاتقه منذ سنة 2010، والمقدرة بـ750 مليون سنتيم.

وتحدث حمّار عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى صبيحة اليوم الجمعة، عن مغادرة المدرب زكري إلى فريق الفيحاء السعودي دون سابق إنذار، أو حتى فسخ عقده مع الفريق السطايفي قائلا:

“قرار إنتقاله إلى الدوري السعودي كان مبرمجا منذ مدة طويلة، لأنه يستحيل أن تتحصل على تأشيرة الدخول إلى الأراضي السعودة في ظرف يقل عن 24 ساعة”.

وأضاف: ” أقولها وأعيدها، على زكري أن يدفع الـ 750 مليون العالقة منذ سنة 2010..لو كانت لدينا نية سيئة لإقتطعنا الديون من راتبه الشهري”.