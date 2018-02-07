حناشي: “ملال كذب علينا”

اتهم الرئيس السابق لشبيبة القبائل، محند شريف حناشي، الرئيس الجديد للفريق شريف ملال، بالكذب، خلال أشغال الجمعية العام الإنتخابية للفريق.

وغادر محند شريف حناشي أشغال الجمعية العامة الإنتخابية للفريق، والتي انعقدت أمسية اليوم، في حالة غاضب شديد.

وصرح الرئيس السابق لشبيبة القبائل حناشي، بخصوص ملال: “ملال كذب علينا، وعد بـ 50 مليار ولم يمنح سوى 4 ملايير فقط”.

وأضاف: “رفضت المشاركة في المهزلة والشبيبة تتجه نحوى المجهول معه”.

وتابع: “أرفض أن يكون شريف ملال رئيسا لشببية القبائل، لأنه كذب على الأنصار”.