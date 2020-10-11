حناشي يرقد بمستشفى “مصطفى باشا” في انتظار نقله إلى فرنسا

يتواجد الرئيس السابق لشبيبة القبائل، محند شريف حناشي بمستشفى “مصطفى باشا”، بسبب معاناته من المرض، أين يتنظر نقله إلى فرنسا.

وتم ظهر اليوم الأحد، نقل حناشي، من مستشفى تيزي وزو، إلى “مصطفى باشا” بالعاصمة، في انتظار اتمام الإجراءات الإدارية لنقله إلى فرنسا.

وكشفت مصادر “النهار أون لاين”، أن الرئيس السابق للكناري، دخل المستشفى قبل أسبوعين، بسب معاناته من مشاكل على مستوى الجهاز الهظمي.

وأضافت ذات المصادر، أن الحالة الصحية لمحند شريف حناشي، ليست حرجة، ولم يدخل في غيبوبة كما تم الترويج له.