حناشي: 85 ألف هكتار قيد الدراسة للإستثمار الفلاحي

قال سليمان حناشي المدير العام لديوان تنمية الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوية، أنه توجد مساحة فلاحية قوامها 85 ألف هكتار قيد الدراسة لدى المصالح المركزية. مدرجة ضمن الشطر الثاني من عملية توزيع الأراضي الفلاحية للإستصلاح. بصيغة الإمتياز في إطار جهود تطوير الإستثمار الفلاحي بالمناطق الصحراوية.

وأضاف حناشي في تصريح “لـوأج”، أن عملية التسجيلات من المنتظر أن تنطلق للإستفادة من تلك الأراضي من أجل الإستثمار الفلاحي. بعد الإعلان عنها عبر البوابة الإلكترونية للديوان. حيث تندرج هذه العملية في إطار تجسيد مشروع الدولة الرامي إلى تطوير الإستثمار الفلاحي في الجنوب. سيما في الفروع الإستراتيجية طبقا لخارطة الطريق القطاعية 2020/2024. بما يضمن تحقيق هدف الإكتفاء الذاتي وتقليص فاتورة الإستيراد.

كما أضاف حناشي، أنه تم تخصيص ضمن الشطر الأول من العملية مساحة إجمالية تفوق 134 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية. موزعة عبر سبعة محيطات فلاحية منتشرة عبر أقاليم خمس ولايات. وهي أدرار وتيميمون والمنيعة و ورقلة و إيليزي.

و بالنسبة للتسهيلات المقدمة من طرف الديوان ذكر حناشي، أن عملية المنح تتم في فترة وجيزة مع تحديد الموقع بدقة. مع اشتراط الإلتزام ببرنامج الدولة بخصوص الزراعات الإستراتيجية.

واستحدث الديوان بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20-265 المؤرخ في 22 سبتمبر 2020 تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية. بخصوص استحداث ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية. الذي من مهامه تسهيل وتشجيع الإستثمارات الزراعية والصناعة الغذائية من خلال إستصلاح الأراضي الصحراوية والتسيير العقلاني للعقار. ومرافقة حاملي المشاريع المندمجة والتنسيق بين مختلف الإدارات فيما يتعلق بالإستثمار الزراعي.

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