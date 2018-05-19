حنان عشراوي تدعو إلى فرض عقوبات اقتصادية على الكيان الصهيوني 

دعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، اليوم السبت، من أعضاء مجلس حقوق الإنسان إلى فرض عقوبات قانونية واقتصادية على الاحتلال الصهيوني.

وأضافت عشراوي، في بيان لها، أنه يجب محاسبة ومساءلة الكيان الصهيوني على انتهاكاته وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني.

ورحبت حنان عشراوي، بتصويت مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في جلسته الطارئة التي عقدت أمس الجمعة, على مشروع قرار يدين الجرائم الإسرائيلية.

ويدعو لإيفاد لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.