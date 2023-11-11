حنان مطاوع تكشف لأول مرة عن محنتها المرضية

قلبت النجمة حنان مطاوع، مواقع التواصل الإجتماعي، بكشفها لأول مرة عن محنتها المرضية التي بدأت مطلع العام الجاري، بتشخيص طبي خاطئ، وانتهت باستئصال الغدة الدرقية.

وتحدثت حنان عن وصيتها مؤكدة أنها كتبتها بالفعل منذ كان عمرها 25 عاماً، ولكنها كتبت وصية أخرى قبل دخول غرفة العمليات.

وقالت حنان مطاوع خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج “معكم”: “الحمد لله على كل شيء. أنا من حوالي 4 أشهر ونص عملت عملية الغدة الدرقية. وقبل العملية حالتي اتشخصت حاجة خطيرة جدًا. والمصيبة إن التشخيص مش من دكتور. والموضوع تضخم قبل ما نستشير الدكتور أو الجراح، ودخلنا في دوامة الوهم أنا وزوجي”.

وأضافت، أنها بعد ذلك بدأت بعمل مسح ذري، والأعراض كانت ضيق تنفس ولما أتعرض لنزلة برد، صوتي يذهب ويرجع بعد 4 أشهر، ورقبتي أصبحت عريضة جدًا ونزعوا منها نص كيلو تقريبًا.

وواصلت بالقول: “الحمد لله طبعًا وربنا يشفي كل مريض. هي كانت تجربة سيئة جدا. وطول الوقت أحمد ربنا وأشكره، وأتمنى أن أعيش لكي أبقى مع إبنتي أماليا”.

وأشارت الفنانة حنان مطاوع، إلى أنها كتبت وصيتها قبل دخولها عملية إزالة الغدة الدرقية.

وقالت الفنانة: “أنا كاتبة وصيتي من وأنا صغيرة زي ما وصانا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن كل فترة بغيرها على الظروف. وقبل ما أدخل العمليات كتبت وصيتي”.