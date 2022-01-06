قناة النهار حنا هكذا: كيف توفق المرأة العاملة بين أسرتها وبيتها بكفاءة ؟ بقلم قناة النهار نشر في 06 جانفي 2022 - 10:43 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 28 0 حنا هكذا: كيف توفق المرأة العاملة بين أسرتها وبيتها بكفاءة ؟ إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/QFhHF اقرأ أيضا برج بوعريريج : زهرة..سيدة مؤثرة تزرع الأمل بعد تحديها لمرض السـ.ـرطان قناة النهار 23 ديسمبر روبــــــــــورتاج: الصناعات الجلدية ..صراع من أجل البقاء قناة النهار 29 ديسمبر كوكايين الفقراء ..التشوتشنة سم قاتل يفتك بالشباب الجزائري قناة النهار 28 ديسمبر إحتفالات كبيرة من الجالية الجزائرية في باريس بعد تتويج الخضر قناة النهار 19 ديسمبر النهار breakfast مع الشاف عيسى من جيجل..فطور صباح متنوع قناة النهار 04 جانفي صريح جدا: هذا هو المبلغ الذي يخصصه الجزائريون لشراء الملابس قناة النهار 05 جانفي قسنطينة : مصنع مخفضات صوت المركبات يواجه مصير الغلق بسبب عراقيل إدارية قناة النهار 25 ديسمبر سري جدا / البطاطا..حقيقة الأسعار من الفلاح إلى التاجر.. ترقبوها قناة النهار 24 ديسمبر صريح جدا: قضية "الزيت مكاش" تعود للواجهة.. تجار الجملة"خاطينا" قناة النهار 06 جانفي مجريات الحملة الثالثة لتلقيح عمال التربية من مختلف مدارس الوطن قناة النهار 02 جانفي