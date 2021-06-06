حنبعل المجبري: “الفوز أمام الجزائر سيكون أفضل هدية للتوانسة”

يتمنى “حنبعل المجبري” الوافد الجديد للمنتخب التونسي أن يحقق الفوز أمام الجزائر بعد أن خاض أول مبارياته بألوان المنتخب التونسي سهرة أمس السبت أمام منتخب “الكونغو الديموقراطية” في المباراة التي انتهت لصالح التوانسة بنتيجة 1-0.

وقال لاعب “مانشستر يونايتد” في تصريحاته: “تأقلمت سريعا مع المنتخب بفضل زملائي والطاقم الفني وأنا فخور بحمل ألوان تونس، نحن الآن نستعد للمباريات الهامة والكبيرة، خاصة مباراتنا أمام الجزائر، الذي سنحرص أن نتألق أمامه ونحقق إنتصار جديد نهديه للجمهور التونسي”.

يذكر أن المنتخب الوطني الجزائري سيواجهة المنتخب التونسي في “رادس” يوم الجمعة المقبل.