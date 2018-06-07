حنفيات باتنة جافة .. بسبب توقيف تقني لمحطة الضخ “جرمة”

تم تسجيل تذبذب في توزيع الماء الشروب بجزء كبير من مدينة باتنة بسبب توقيف تقني مبرمج لمحطة الضخ ” جرمة”.

ويعود سبب هذا التوقيف التقني لتسربين وقعا يوم أمس على مستوى قناة الجر الرئيسية نحو باتنة.

وتعمل الفرقة التقنية للمؤسسة بعين المكان لإصلاح العطب على أن تعود المياه الى الحنفيات تدريجيا حال الانتهاء من الأشغال.

وشمل التذبذب أحياء المنطقة العليا من المدينة منها بوزوران والمناطق نهاية الشبكة كحي 500 سكن والجهة العلوية لحي شيخي.

ومن المتوقع استمرار التذبذب بالمدينة لاسيما الأحياء الواقعة في نهاية شبكة التوزيع اليوم إذا طالت مدة تصليح العطب واستمرت لساعات.

هذا التذبذب في توزيع الماء الشروب مس أمس وبدرجة أقل مناطق من بلديتي فسديس وجرمة.