حنونة طيبة تقبلك حتى لو كنت في الستين من العمر

ما أجملها من حياة حين يكون للأنثى سند يحميها ويصونها، ما أجمله من قدر والمرأة في كنف زوج صالح محترم يلفّها بالحنان ويبدّد عنها الحيرة، هذا تماما ما أريد أن يكون من نصيبي فأنا إنسانة تقية نقية طيبة السيرة، لا رغبة لي سوى أن أكون بين يديّ شخص كريم حليم.

أنا عزباء في الـ 45 من عمري، ماكثة في البيت أحيا من الأيام العادية ما أحياه حامدة الله على عطاياه، بسيطة غير متكلفة، مقبولة الشكل، متوسطة القامة، قادرة على المسؤولية وجادة في قراراتي.

أريد أن أحظى بزوج طيب السيرة مثلي، من ولايات الوسط أو الشرق، سنه لا يتجاوز60سنة، يؤمن بي وأؤمن به، لا يهمني إن كان أرملا أو مطلقا بأولاد، موظف مستقر ولديه سكن خاص، نكمل المشوار مع بعضنا تحت طاعة الله وسولنا.

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