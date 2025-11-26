حنون: “بعض الملفات من صلاحيات الرئيس والدولة حصريا ليس بالضرورة أن يطلع عليها الجميع”

أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أنها تطرقت مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى جملة من القضايا الوطنية من بينها مشروع قانون الأحزاب السياسية. مذكرة أن تشكيلتها السياسية كانت قد قدمت “مقترحات عملية” بهذا الخصوص.

وفي تصريح لها عقب استقبالها من قبل رئيس الجمهورية، قالت حنون إنها رفعت لرئيس الجمهورية انشغالات تتعلق بملف الحالة المدنية. والقوائم الانتخابية بالنسبة لقاطني الولايات الجديدة. مشيرة الى أن الاستحقاقات القادمة ستأتي في مرحلة مفصلية. كما أنها ستكون “مختلفة” عن سابقاتها بالنظر الى الأوضاع الدولية والاقليمية الحالية والرهانات المرتبطة بها.

وأضافت أن اللقاء مع رئيس الجمهورية كان “كما جرت عليه العادة صريحا و دون حواجز”. حيث نقلت خلاله جملة من الانشغالات التي تخص الحياة العامة.

و أكدت الأمينة العامة لحزب العمال أن تشكيلتها السياسية “تعمل من أجل تقديم حلول وطنية لكل ما يتعلق بالشأن الداخلي, مع رفض اي تدخل خارجي”. مضيفة: “نحن نحرص على سيادة بلدنا ونناضل لعرض حلول وطنية”.

واوضحت انه تم خلال ذات اللقاء التطرق إلى جملة من القضايا تخص المصلحة الوطنية. على غرار مسائل تتعلق بالوضع الاقتصادي، الاجتماعي والسياسي.

كما أفادت ان اللقاء مع رئيس الجمهورية تناول القضية الفلسطينية. والدور الذي لعبته وتلعبه الجزائر في هذا الخصوص.

وفي الأخير أشارت لويزة حنون، إلى أن هناك ملفات من صلاحيات الرئيس والدولة حصريا ليس بالضرورة أن يطلع عليها الجميع”.

