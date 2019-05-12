حنون تستأنف قرار قاضي التحقيق بالحبس ضدها والمحكمة تفصل في طلبها الإثنين المقبل

استأنفت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، قرار قاضي التحقيق، القاضي بإيداعها الحبس المؤقت، بعد سماع أقوالها الخميس الماضي 9ماي.

ومن المنتظر أن يتم الفصل في قرار استئناف أمينة حزب العمال، يوم 20 ماي الجاري، حسب ما أوضحه بيان للحزب.

وأوضح ذات المصدر أن “هيئة الدفاع أكدت بأن لويزة حنون قد استأنفت قرار قاضي التحقيق، بإيداعها الحبس المؤقت

وذلك بعد 24 ساعة من توقيفها، وأن الاستئناف سيتم النظر فيه خلال الجلسة المبرمجة ليوم الإثنين 20 ماي الجاري”.

كما أشار حزب العمال في بيانه إلى أن “هيئة الدفاع تمكنت اليوم الأحد من زيارة لويزة حنون داخل سجن البليدة

والتي تم حبسها يوم الخميس 9ماي بأمر من قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية للبليدة”، حيث تم سجن حنون داخل سجن مدني.

وقد تم استدعاؤها من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة البليدة العسكرية، لسماعها في إطار مواصلة التحقيق المفتوح

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