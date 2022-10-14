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الرياضة

حنيشاد:”لياسما متعودة على إفريقيا وأتمنى التأهل لممثلي الجزائر”

بقلم فيصل زيان بوزيان
حنيشاد:”لياسما متعودة على إفريقيا وأتمنى التأهل لممثلي الجزائر”
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كشف مدرب حراس إتحاد العاصمة، محمد حنيشاد، عن جاهزية الفريق للقاء العودة ضد فريق كارا التوغولي، برسم الدور الثاني لكأس الكاف.

وصرح حنيشاد صبيحة اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية:”لا نملك اصابات و نستعد بشكل جيّد للمنافس يوم الاحد، الحظ كان معنا عندما سجّل مدافع الخصم هدفا ضد مرماه”
وأضاف حنيشاد”اتحاد العاصمة متعود على المنافسات الافريقية، و اتمنى كل الفرق الممثلة للجزائر قاريا التأهل للدور المقبل في المنافسات الافريقية”
وأوضح ذات المتحدث:”سنبرمج حصة تدريبية اليوم و السفرية الى سطيف مساء اليوم، بعد صلاة الجمعة مباشرة”
وختم حنيشاد تصريحاته:”اتمنى من كل الأنصار الجزائريين مساندة الفرق التي ستشارك في المنافسة الافريقية”

رابط دائم : https://nhar.tv/49Z6M
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