حنيشاد:”لياسما متعودة على إفريقيا وأتمنى التأهل لممثلي الجزائر”

كشف مدرب حراس إتحاد العاصمة، محمد حنيشاد، عن جاهزية الفريق للقاء العودة ضد فريق كارا التوغولي، برسم الدور الثاني لكأس الكاف.

وصرح حنيشاد صبيحة اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية:”لا نملك اصابات و نستعد بشكل جيّد للمنافس يوم الاحد، الحظ كان معنا عندما سجّل مدافع الخصم هدفا ضد مرماه”

وأضاف حنيشاد”اتحاد العاصمة متعود على المنافسات الافريقية، و اتمنى كل الفرق الممثلة للجزائر قاريا التأهل للدور المقبل في المنافسات الافريقية”

وأوضح ذات المتحدث:”سنبرمج حصة تدريبية اليوم و السفرية الى سطيف مساء اليوم، بعد صلاة الجمعة مباشرة”

وختم حنيشاد تصريحاته:”اتمنى من كل الأنصار الجزائريين مساندة الفرق التي ستشارك في المنافسة الافريقية”