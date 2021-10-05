حنيفي: 45 كلغ حصيلة الإستغلال الحرفي للذهب بالجنوب خلال 4 أشهر الأخيرة

أفاد المدير العام للمناجم مراد حنيفي، أن حصيلة الإستغلال الحرفي للذهب ببعض ولايات الجنوب خلال الأربعة أشهر الأخيرة، بلغت 45 كيلوغرام. وكشف حنيفي عن الشروع قريبا في استغلال مشروعي استغلال وتحويل الفوسفات، وكذا تصنيع المنتجات الفوسفات للتغذية الحيوانية والنباتية بولاية تبسة.

وقال حنيفي خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى، أن المشروع الأول يتعلق باستغلال وتحويل الفوسفات لمنجم بلاد الحدبة بتبسة سينجز عبر ثلاثة مراحل. باستثمار 3 ملايير دولار ويتم دراسة العروض الـ15 التي تقدمت للمناقصة لإختيار الشريك الأجنبي صاحب العرض المناسب قبل نهاية السنة.

وأضاف ذات المتحدث أن المرحلة الأولى للاستغلال ستكون بدء من العام المقبل من خلال انتاج 3 ملايين طن سنويا. على أن يوجه المنتج لتصنيع الاسمدة بمختلف أنواعها وتسويق الفائض منه للخارج في مرحلة لاحقة.

وقال حنيفي أن المشروع الثاني يتعلق بتصنيع منتجات الفوسفات للتغذية الحيوانية والنباتية بولاية تبسة أيضا باستثمار يقدر بـ396 مليون دولار. وهو المشروع الذي يسمح باستحداث 700 منصب عمل من بينها 300 منصب دائم خلال مرحلة الاستغلال وعشرات المناصب غير المباشرة. على أن يتم الانطلاق الفعلي في الاستغلال قبل نهاية السنة الجارية .

وأشار المدير العام للمناجم، أن المشروع جزائري خالص وهو ثمرة شراكة بين أسميدال ومجمع المناجم “منال”. على أن يتم إنشاء الشركة المختلطة في غضون الشهر.

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