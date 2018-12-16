“حنين” للمسرح الجهوي بمعسكر تشارك في المهرجان الوطني للمسرح المحترف

يشارك المسرح الجهوي لمعسكر في الطبعة المقبلة للمهرجان الوطني للمسرح المحترف للجزائر العاصمة بمسرحية “حنين”.

قرر المسرح الجهوي لمعسكر المشاركة في هذا المهرجان الوطني الذي ينظم الأسبوع المقبل، بمسرحية “حنين” التي تعتبر أخر إنتاجاته.

هذه المسرحية تركت انطباعات إيجابية لدى الجمهور والمتابعين خلال العرض الشرفي والجولة الفنية التي تقوم بها حاليا الفرقة و مست حتى الان خمس ولايات.

وتمثل “حنين” ثالث عمل للمسرح الجهوي بمعسكر خلال سنة 2018 وهي إنتاج ورشة تكوينية حول الكتابة الدرامية نظمتها بالتعاون مع المسرح الجهوي لسعيدة العام المنصرم.

أسفرت عن كتابة 5 نصوص مسرحية تم حتى الأن إنتاج 4 منها على مستوى المسارح الجهوية لسعيدة ومعسكر ومستغانم.

وعالج الكاتب المسرحي حسين مختار والمخرج محمد فريمهدي من خلال هذه المسرحية ظواهر اجتماعية ونفسية تنخر الفئات الهشة من المجتمع.