“حنين” معسكر في المهرجان الوطني للمسرح المحترف

احتضن المسرح الوطني محي الدين بشطرزي بالعاصمة سهرة امس عرض مسرحية “حنين” في إطار الطبعة الـ13 للمهرجان الوطني للمسرح المحترف.

المسرحية هي دراما اجتماعية تضمنت تشريحا لواقع العلاقات المحرمة التي غالبا ما تجلب العار.

من انتاج المسرح الجهوي لولاية معسكر، اخرجها محمد فريمهدي و كتبها مختار حسين و أبدعت الفرقة في تأديتها طيلة 65 دقيقة.

تروي المسرحية قصة أمين عازف البيانو الذي كان بصدد تأليف قطعة موسيقية سماها “حنين”.

وهو اسم بنت وقعت في حبه متناسية أن هذا الاخير كان يشتغل لدى والدتها مالكة احد النوادي الليلية و التي تربطها به علاقة غير شرعية.

وبعد اكتشافها لهذه العلاقة غادرت حنين بيتها غاضبة ورحلت للاستقرار في منزل استاذ البيانو لتبدأ حياتها من جديد.

من الجانب الفني فإن الممثلين دليلة نوار وأمال بن عمرة ونوارة براح و نسيمة الوائل ونصر الدين جودي وفؤاد بن دوبابة أبدعوا في تجسيد المسرحية.

التي قال عنها مخرجها أنها تتضمن حثا على ضرورة استخلاص العبر لأن أي تخلي عن الأخلاق في الحياة يؤدي إلى عواقب وخيمة.

فعاليات الطبعة 13 للمهرجان الوطني للمسرح المحترف تتواصل إلى غاية 31 من الشهر الجاري بـ 18 عرضا مدرجا في برنامج المنافسة بقاعة المسرح الوطني.

و8 مسرحيات خارج المنافسة بالمسرح البلدي للجزائر الوسطى، كما تتخلل برنامج المنافسة للمهرجان محاضرات وورشات وعروض شارع.