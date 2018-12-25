حوادث الدراجات النارية تحصد أرواح 4 شباب بالبليدة

لقي خلال 24 ساعة الأخيرة 4 شباب حتفهم بالبليدة اثر وقوع حوادث مرور متفرقة بدرجات نارية.

حيث أصيب القتلى على مستوى الراس اثنان منه توفىا بمصلحة الانعاش بمستشفى فرنس بالبليدة، بعد إصابتهما بجروح بليغة على مستوى الراس.

الحادث الأول وقع على مستوى شارع مصطفى بن بو العيد وسط المدينة، تمثل في انحراف دراجة نارية من نوع “كاوازاكي” كان على متنها راكبين وانقلابها وسط الطريق.

خلف اصابة الراكبين برضوض وجروح بليغة و فقدان الوعي، تم إسعاف الضحيتين ومحاولة الحفاظ على استقرار حالتهما وإجلائهما نحو مستشفى فرانتز فانون.

أين تم تأكيد وفاة الضحية الأولى ” ز.يزيد” 27 سنة من طرف طبيب المستشفى في حين تم نقل الضحية الثانية “غ.علاء ” للاستعجالات الطبية ليتوفى بعد يوم متأثرا بجروحه.

وعلى مستوى شارع كريتلي مختار وسط المدينة وقع حادث مرور اخر يتمثل في انحراف دراجة نارية من نوع ” فيسبا” كان على متنها راكب.

واصطدامها بسيارة سياحية من نوع “كيا بيكانتو” خلف اصابة راكب الدراجة النارية برضوض و إصابة على مستوى الرأس و حالة فقدان الوعي.

حيث توفى هذا بالمستشفى.

وعلى مستوى الطريق الوطني رقم 29 الرابط بين بوعينان و بوقرة وقع حادث يتمثل في اصطدام بين دراجة نارية من نوع “زناتي” بشاحنة من نوع “دايوو”. خلف على إثره وفاة سائق الدراجة النارية في عين المكان، تم نقل الشاب المتوفي “ن.م” 16 سنة نحو القطاع الصحي ببوعينان.