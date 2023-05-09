حوادث الطرقات.. وفاة 37 شخصا وإصابة 1696 آخرين بجروح في ظرف أسبوع

تسببت حوادث الطرقات المسجلة في الفترة ما بين 30 أبريل المنصرم والسادس من مايو الجاري، في وفاة 37 شخصا وإصابة 1696 آخرين بجروح. حسب ما أفادت به المديرية العامة للحماية المدنية, اليوم الثلاثاء, في بيان لها.

كما أشار البيان إلى أن وحدات الحماية المدنية قامت خلال الفترة المذكورة بـ “2539 تدخل من أجل 1431 حادث مرور. أدى إلى وفاة 37 شخصا وجرح 1696 آخرين تم إسعافهم ونقلهم إلى المراكز الإستشفائية”.

في حين، سجلت أثقل حصيلة -مثلما أوضحه المصدر ذاته- بولاية المنيعة. وذلك بـ”وفاة 05 أشخاص بمكان الحادث. و جرح 11 آخرين, إثر وقوع ثلاثة حوادث مرور”.

كما أحصت وحدات الحماية المدنية “1756 تدخلا, سمح بإخماد 1296 حريق من مختلف الأصناف. سجل أهمها بولاية الجزائر بـ 181 حريق، متبوعة بالبليدة (76 حريق) ثم وهران (82 حريق)”.

أما فيما يتعلق بعمليات الإجلاء الصحي, فقد سجلت وحدات الحماية المدنية “15025 تدخل.سمح بإسعاف وإجلاء 14702 جريح ومريض إلى المستشفيات”, تبعا للمصدر ذاته.