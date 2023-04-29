حوادث العمل.. أكثر من 42 ألف حادث خلال السنة الماضية

أكد وزير العمل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، أن المعطيات الإحصائية فيما يخص حوادث العمل والأمراض، تعكس مدى الوعي والالتزام. بإجراءات السلامة في العمل والجهود التي بذلت لخفض وتيرة الحوادث المهنية المسجلة .

كما قال وزير العمل، إن المعطيات الإحصائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للأجراء، تشير إلى تسجيل 42946 حادث عمل خلال 2022. حيث انخفض عدد الحوادث مقارنة بالسنوات الماضية الخمس أين تم تسجيل 47555 حادث عمل في 2018.

وفيما يتعلق بالأمراض المهنة، فقد انخفض عدد الحالات المصرح بها سنويا من 410 حالة 2018 إلى 216 في 2022.

تطوير نظام معلوماتي حديث

ومن ناحية أخرى، أشار وزير العمل، إلى أنه تم شروع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لتطوير نظام معلوماتي حديث. لمتابعة حوادث العمل والأمراض المهنة وتحليلها وإعداد مراقبة دورية حول ذات الموضوع. والذي يعد انعكاسا للجهود الوطنية المتواصلة في نشر الوعي بأهمية تطبيق إجراءات والشروط السلامة والصحة في جميع ميادين النشاط ومواقع العمل.

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