حوادث الغاز.. تسمم 18 شخصا خلال يوم واحد

سجلت مصالح الحماية المدنية، عدة تدخلات عبر عدة ولايات من الوطن، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد بلغ إجمالي التدخلات خلال هذه الفترة، 2812 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 30 ثانية.

حيث سجلت ذات المصالح، فيما يخص حوادث الغاز، 09 تدخلات، أسفرت عن إسعاف 18 شخصا، فيما لم تسجل أي حالة وفاة.

وبخصوص حوادث المرور، سجلت ذات المصالح، 137 تدخلًا، في عدة حوادث، أسفرت عن حالة وفاة وجرح 169 آخرين.

