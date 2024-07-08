قناة النهار حوادث الغرق في تزايد مخيف .. أزيد من 50 غريقا خلال شهر واحد بقلم النهار أونلاين نشر في 08 جويلية 2024 - 23:16 شارك غرِّد أرسل 16 0 حوادث الغرق في تزايد مخيف .. أزيد من 50 غريقا خلال شهر واحد إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/MG5sy اقرأ أيضا عدل 3 .. هذه شروط التسجيل قناة النهار 19 جوان مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للإتصال يزور النهار حاملا تهاني الرئيس تبون قناة النهار 18 جوان خسائر الفلاحين..أين هو دور الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي؟ قناة النهار 26 جوان رئيس الجمهورية يتأثر لحظة مشاهدة لوحات من الفنون القتالية بالأكاديمية العسكرية لشرشال قناة النهار 01 جويلية لمين عصماني : أنا متمسك بالترشح للرئاسيات..ولكن سنؤجل الموعد فقط قناة النهار 22 جوان صريح جدا / هكذا هي أجواء عودة الحجاج الجزائريين من البقاع المقدسة قناة النهار 21 جوان مجتمع : دورات كروية بين الأحياء الشعبية .. متنفس الشباب ومفر من الآفات قناة النهار 08 جويلية رئيس الجمهورية يشرف على تدشين حي المجاهد الراحل عثمان بلوزداد قناة النهار 03 جويلية بعد غلق منطقة "لاكوت".. تحويل حركة المرور عبر هذه الاتجاهات قناة النهار 24 جوان نهاركم مبروك..العدد الأول قناة النهار 30 جوان