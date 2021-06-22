حوادث القطارات تتواصل بمصر.. إصطدام قطار بآخر في الإسكندرية

خلف حادث اصطدام بين قطارين، بالقرب من الإسكندرية في مصر، اليوم الثلاثاء، وقوع أكثر من 30 إصابة، حسب موقع “مصراوي”.وكشف ذات المصدر، إن جرار “وردية” اصطدم بقطار 12 من الخلف.

مشيرا إلى أن الجرار الوردية تسبب في تهشم العربة الأخيرة من القطار رقم 12.حيث انتقل فريق من هيئة السكة الحديد إلى موقع الحادث لمعاينته.وتم فصل العربة الأخيرة عن القطار ونقل المصابين إلى المستشفيات، حيث تتراوح الإصابات بين كدمات خفيفة، فيما واصل القطار رقم 12 رحلته، مع انتظام حركة السكة الحديد بدون توقف، حسب ذات المصدر.