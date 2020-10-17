حوادث المرور: إصابة 308 شخص بجروح ولا وفيات خلال الـ 48 ساعة الأخيرة

أصيب 308 شخص بجروح متفاوتة الخطورة في حوادث المرور عبر الوطن، فيما لم تخلف وفيات، خلال 48 ساعة الأخيرة.

ومن جانب آخر أخمدت عناصر الحماية المدنية 11 حريقا حضريا، صناعيا وأخرى مختلفة.

وتم إخماد الحرائق بكل من ولايات سكيكدة، غليزان، ميلة، الجزائر، ورقلة، سطيف، البليدة، خنشلة، وأدرار.

وأدت الى اصابة شخصين بحروق من الدرجة الثانية بولاية ورقلة واصابة شخص بحروق من الدرجة الأولى بولاية البليدة.

الى جانب اصابة شخصين بحروق من الدرجتين الأولى والثانية بولاية خنشلة.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا، قامت خلال نفس الفترة بـ 74 عملية تحسيسية عبر 14 ولايات.

بالإضافة إلى القيام بـ 81 عملية تعقيم عبر 15 ولايات (48 بلدية)، من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.