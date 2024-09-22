حوادث المرور..الغاز والتقلبات الجوية: هذه حصيلة يوم واحد فقط!

سجلت مصالح الحماية المدنية، إجمالي التدخلات بـ2282 تدخل بمعدل تدخل كل 37 ثانية.

فيما يخص حوادث المرور، فسجلت المصلحة ذاتها، 154 تدخل خلفت هذه التدخلات 215 جريح و4 وفيات.

وبخصوص حوادث الغرق، فسجلت 52 تدخل تم من خلالها إنقاذ 18 شخص، فيما لم نسجل اي حالة وفاة.

وعن حوادث الغاز و غاز أحادي أكسيد الكربون فتم إسعاف 6 أشخاص فيما لم نسجل اي حالة وفاة.

أما حوادث التقلبات الجوية، فقد تم إنقاذ شخصين ووفاة اثنين آخرين فيما تتواصل عملية البحث عن طفل مفقود بولاية الجلفة. كما تم إنقاذ 3 أشخاص كانوا عالقين بواد جدي بمنطقة الحمولة بلدية سيدي خالد ولاية أولاد جلال.