حوادث المرور بولاية البويرة تخلف 17 جريحا خلال 24 ساعة الماضية

شهدت ولاية البويرة خلال الـ24 ساعة الماضي 12 حادث مرور خلفت 17 جريحا.

وسجلت أغلب هذه الحوادث بالطريق السيار شرق غرب، حيث بلغ عدد الحوادث 8 حوادث من أصل 12 حادثا.

وحسب المعلومات الأولية المتوفرة لدى”النهار أونلاين”فإن جميع الجرحى تم اسعافهم ونقلهم إلى المؤسسات الصحية القريبة.

وتدخلت اسعافات الحماية المدنية من أجل حادث اختناق بالغاز أول أكسيد الكربون ببلدية عين الترك.

وخلف الحادث اختناق فتاتين وطفل تتراوح أعمارهم مابين 9 و13 سنة، بسبب استنشاقهم للغاز المنبعث من المدفئة.

وأرجعت مصالح الحماية المدنية سبب هذا الحادث إلى عدم توفر التهوية اللازمة حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية وتم نقلهم إلى مستشفى محمد بوضياف.