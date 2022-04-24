حوادث المرور تحصد أرواح الجزائريين في رمضان

لقي شخص حتفه، فيما يتواجد آخر في حالة حرجة، إثر حادث مرور وقع بعد زوال اليوم الأحد، بولاية ميلة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تمثل الحادث، في إنحراف وإنقلاب سيارة بالطريق السيار شرق-غرب ببلدية وادي العثمانية.

وخلف الحادث ضحيتين من جنس ذكر، حيث توفي إحداهما والذي يبلغ من العمر 39 سنة بعين المكان. حيث حول إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى وادي العثمانية.

فيما حول الثاني، والذي يعاني من تعدد الإصابات وهو في حالة حرجة إلى العيادة المتعددة الخدمات عين السمارة.

طالع أيضا:

وفاة 87 شخصا في حوادث المرور منذ بداية رمضان

هذا ولقي 87 شخصا حتفهم، و أصيب 3015 آخرين في حوادث مرور، وقعت في مناطق متفرقة من ولايات الوطن، منذ بداية شهر رمضان. وفي بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد لقي 9 أشخاص حتفهم وأصيب 287 آخرين بجروح، في حوادث مرور وقعت خلال الـ48 ساعة الأخيرة. كما سجلت أثقل حصيلة بولاية تمنراست بوفاة 4 أشخاص منهم 3 رعايا أفارقة وإصابة 5 آخرين. إثر انقلاب واحتراق شاحنة بالطريق الوطني رقم 55، ببلدية إدلس. كما ذكرت ذات المصالح، أنه تم تسجيل أزيد من 2700 حادث مرور منذ بداية شهر رمضان. خلف وفاة 87 شخصا في مكان الحوادث وإصابة 3015 آخرين. وفي سياق آخر، تدخلت مصالح الحماية المدنية خلال نفس الفترة من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ11 شخصا نتيجة استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مسخنات الماء وأجهزة التدفئة داخل منازلهم. بينهم 5 أشخاص بولاية الأغواط، شخصين بالنعامة و 4 بالبيض. كما شملت الحصيلة كذلك قيام وحدات الحماية المدنية بإخماد 4 حرائق حضرية، صناعية ومختلفة عبر ولايات: المدية، ورقلة وولاية برج باجي مختار. حيث خلفت إصابة 3 أشخاص بحروق من الدرجة الثانية والثالثة، إثر حريق شب بمطعم كائن بحي الوسط, بلدية ودائرة برج باجي مختار.

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

كما حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp