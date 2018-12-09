حوادث المرور تحصد أرواح 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين

لقي ثلاثة اشخاص حتفهم وأصيب عشرة اخرون بجروح متفاوتة الخطورة جراء حوادث مرور وقعت خلال ال48 ساعة الاخيرة.

اشار بيان لمصالح الحماية المدنية الى وفاة 4 اشخاص بغليزان مختنقين بغاز احادي اوكسيد الكربون.

وتم تسجيل أثقل حصيلة على بولاية باتنة بوفاة شخصين وإصابة آخرين بجروح.

إثر اصطدام بين سيارة سياحية وشاحنة بالطريق الوطني رقم 03 ببلدية عين توتة.

وتدخل أعوان الحماية المدنية لولاية غليزان لإنتشال جثتي طفلتين تبلغان ثلاثة سنوات توفيتا غرقا بواد المناسفة بحي الهواشم ببلدية منداس.

كما تدخلت وحدات الحماية بالبويرة لتقديم الإسعافات الأولية وتحويل إلى المستشفى المحلي لـ3 اشخاص مختنقين بسبب تسرب للغاز بالمنزل.

في حين تدخل أعوان الحماية لولاية غليزان لتحويل جثث 04 اشخاص متوفين بعد إستنشاق غاز جهاز تدفئة بمنزل في حي الإنتصار.