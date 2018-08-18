حوادث المرور تحوّل أعراس الجزائريين إلى مآتم

تسببـــت في وفـــاة عريـــس وعائلــة بأكملهـــا في بــرج بوعريريــج وعـــين الدفلـــى

تسببت حوادث المرور، خلال 48 ساعة الأخيرة، في وفاة 27 شخصا وإصابة 20 آخرين في 7 ولايات، حيث تحوّل عرسان إلى مأتمين في ولاية برج بوعريريج وعين الدفلى.

ففي برج بوعريريج، تحول عرس ببلدية الحمادية إلى مأتم، بعد وفاة ثلاثة شبان من عائلة واحدة من بينهم العريس في حادث أليم، أين لقي ثلاثة أشخاص في العقد الثاني من العمر حتفهم في حادث مرور مميت على الطريق الوطني رقم 45 الرابط بين برج بوعريريج والمسيلة .

وفي عين الدفلى، خلف حادث مرور على مستوى الطريق السيار بالقرب من محطة الخدمات «دوي» بإقليم بلدية جليدة أربعة قتلى و9 جرحى وُصفت إصاباتهم بالمتفاوتة.

أما في إليزي، فقد أسفر حادث مرور مميت عن مصرع 7 أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى ببلدية برج أعمر إدريس لتلقي الإسعافات الأولية .

أما في ولاية المسيلة، فقد لقي، ليلة أول أمس، شخص في العقد الثالث من العمر مصرعه، بعد اصطدام سيارة سياحية بمحور الدوران على مستوى الطريق الوطني رقم 60 بسيدي عيسى في المسيلة، فيما أصيب مرافقه في العقد الرابع بجروح خطيرة، أين نقلا من طرف الحماية المدنية إلى مستشفى كويسي بلعيش في سيدي عيسى.

وفي الجلفة، لقي 3 أشخاص حتفهم، فيما أصيب 5 آخرون بجروح خطيرة في حادث مرور ممّيت وقع، نهار أمس، على مستوى محور الطريق الوطني رقم 1 في شطره الرابط بين عين وسارة وبوڤزول بمنطقة الخشم شمال ولاية الجلفة.

كما اهتزت، نهاية الأسبوع الماضي، مدينة القل غربي ولاية سكيكدة على وقع فاجعة أليمة ذهب ضحيتها الطفل «رامي.ب» البالغ من العمر 8 سنوات، الذي دهسه جرار فلاحي على مستوى قرية لحرايش بقرية أغبال.