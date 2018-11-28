حوادث المرور تخلف 67  قتيل وأزيد من 1500 جريحا  بالمناطق الحضرية

لقي67 شخصا حتفهم، وأصيب 1553 آخرون بجروح، في 1325 حادث مرور، سجل على مستوى المناطق الحضرية، خلال شهر أكتوبر الماضي، هذا حسب حصيلة أوردتها اليوم الأربعاء مصالح الأمن الوطني.

وسجلت مصالح الأمن المروري خلال نفس الفترة 6591 جنحة مرور، ووضع 1899 مركبة في الحظيرة، بالإضافة إلى 94359 غرامة جزافية، مع سحب فوري لـ25431 رخصة سياقة.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالحها تواصل حملاتها التحسيسية في مجال الوقاية والسلامة المرورية.

حيث بلغ عدد الأنشطة التوعوية اتجاه مستعملي الطريق 75245 نشاط تحسيسي خلال شهر أكتوبر، تمثلت في تنظيم حملات توعوية،

أيام دراسية وأبواب مفتوحة، وكذا تقديم دروس نظرية بالمؤسسات التربوية بمختلف أطوارها.