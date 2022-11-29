حوادث المرور تضرب بقوة خلال أسبوع واحد

توفي 27 شخصا وجرح 1098 آخرون في 958 حادث مرور شهدتها مناطق متفرقة من الوطن. وهذا خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 26 نوفمبر الجاري. حسب حصيلة أوردتها مصالح الحماية المدنية، يوم الثلاثاء.

كما أوضح المصدر أن أثقل حصيلة سجلت في ولاية تيزي وزو بوفاة 3 أشخاص. وجرح 28 آخرين إثر وقوع 26 حادث مرور.

في حين، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بإخماد 605 حرائق منزلية وصناعية وأخرى مختلفة. حيث سجلت أغلبها بولايات الجزائر 107، ووهران 45 والبليدة 30.