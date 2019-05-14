حوادث المرور تقتل 46 شخصا خلال الأسبوع الأول من رمضان

لقي 46 شخصا حتفهم واصيب 1367 اخرون في 1241 حادث خلال الفترة الممتدة من 05 الى 11 ماي الجاري.

حسب ما افاد به اليوم الثلاثاء بيان لمصلحة الإعلام للمديرية العامة للحماية المدنية.

وسجلت مصالح الحماية أثقل حصيلة على مستوى ولاية المسيلة بوفاة 06 أشخاص وجرح 30 آخرين تم إسعافهم وتحويلهــم إلى المراكز الإستشفائية على إثـر 34 حوادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 998 تدخلا سمح بإخماد 682 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة.

أما فيما يخص العمليات المختلفة فقامت وحدات الحماية المدنية بـ 3777 تدخـل فـي نفس الفترة لتغطية 3312 عملية إسعاف و إنقاذ الأشخاص في خطر.