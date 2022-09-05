حوادث المرور تكبد الخزينة 100 مليار دينار خسائر سنويا

كشف المدير المكلف بتسيير مديرية تقييم النشاط الوزاري المشترك بالمندوبية الوطنية للأمن في الطرق حسين بهلولي عن تكلفة حوادث المرور. حيث قال للإذاعة الوطنية، إن الحوادث تكلف الخزينة العمومية خسائر مادية قدرت بـ100 مليار دينار سنويا. وهذا حسب دراسة أجرتها المندوبية الوطنية للأمن في الطرق بالتعاون مع جامعة باتنة .

كما أشار المتحدث، أن الحصيلة مسجلة لحوادث المرور للأشهر الـ7 الأولى، بلغ عدد الضحايا 1992 قتيلا و18 ألف و661 جريحا. مرجعا العامل الرئيسي للحوادث إلى الإفراط في السرعة التي يتسبب فيها العامل البشري.

ودعا حسين بهلولي إلى ضرورة تكثيف الحملات التحسيسية والدورات التكوينية لفائدة السائقين بهدف توعيتهم بمدى أهمية تفقد مركباتهم. وخصوصا فحص العجلات والفرامل وكذا حسن اختيار قطع الغيار ذات الجودة العالية حفاظا على سلامتهم.

ودائما في الشق التوعوي، أشار بهلولي إلى العمل بين وزارتي الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية و النقل. قصد ترسيخ الثقافة المرورية لدى المتمدرسين بالإضافة إلى إثراء المخطط الوطني للتكوين للحصول على رخصة السياقة .

وفي معرض حديثه، أشار إلى تنصيب لجنة متعددة القطاعات بوزارة العدل لمراجعة و تعديل قانون المرور تعزيزا للأمن المروري. مضيفا بأنه سيتم استحداث يوم وطني للأمن المروري بمناسبة المصادقة على قانون المرور الجديد .

كما تابع أن تعديل القانون سيعيد النظر في تنوع أنماط النقل لتخفيف الحركة، و القضاء على النقاط السوداء التي تتسبب في حوادث المرور المميتة. إضافة إلى إعداد تعليمة وزارية للإشارات المرورية تعزيزا للأمن المروري.

وثمن المتحدث ذاته انتشار ثقافة التبليغ عن التجاوزات الخطيرة من قبل المواطنين. منوها بعمل مصالح الأمن الوطني و الدرك الوطني لمحاربة كل أشكال المناورات المرورية الخطيرة .