حوادث المرور تكلف أزيد من 100 مليار دينار سنوياً

كشف المكلف بتسيير المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرق، لحسن بوبكة، اليوم، عن تسجيل 18.230 حادث مرور، أودوا بحياة 2.605 أشخاص، وأدوا إلى إصابة 24.900 آخرين خلال الأشهر الثمانية الأخيرة.

وخلال نزوله ضيفا في برنامج “ضيف الصباح” على القناة الإذاعية الأولى. أكد بوبكة أن التكلفة الاقتصادية لحوادث المرور تجاوزت 100 مليار دينار سنوياً، وهذه التكلفة كبيرة جداً.

وأضاف المسؤول ذاته أن العنصر البشري يبقى السبب الرئيسي في وقوع حوادث المرور بنسبة 96 بالمائة.

كما أن هذه الحوادث تقع نتيجة للمناورات الخطيرة، التجاوزات غير القانونية، والسرعة المفرطة التي يرتكبها العديد من السائقين ومستعملي الطرق. يضيف بوبكة.

وللحد من حوادث المرور، أكد بوبكة ان الاستراتيجية التي تنتهجها المندوبية تعتمد بشكل رئيسي على العوامل المادية التي تسهم في وقوع الحوادث. مثل طبيعة الطرقات والمركبات.

وحول النقاط السوداء، قال بوبكة إنه تم إحصاء 409 نقاط سوداء خلال سنة 2023. مع معالجة 215 منها، ما يمثل نسبة 52.57 بالمائة.

وأشار بوبكة إلى أن 125 نقطة سوداء أخرى تستوجب تهيئة كبيرة وتمويلاً إضافياً. كما تم تسجيل 343 نقطة تعاني من نقص في إشارات المرور. حيث تمت معالجة 187 منها، بينما توجد 156 نقطة في طور المعالجة وتحتاج إلى إمكانيات أكبر.