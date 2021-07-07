حوادث المرور تنهي حياة 9 أشخاص خلال 48 ساعة الأخيرة

لقي تسعة أشخاص حتفهم وأصيب 255 آخرون بجروح في حوادث المرور عبر عدة ولايات خلال الـ48 ساعة الأخيرة، حسب ما أورده، اليوم الأربعاء، بيان لمصالح الحماية المدنية.

وسجلت أثقل حصيلة –حسب نفس المصدر– على مستوى ولاية الجلفة بوفاة 4 أشخاص شخصا وإصابة 30 آخرين بجروح. كما سجلت مصالح الحماية المدنية وفاة شخصين غرقا في البحر بولاية الجزائر وتيبازة.

فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا، قامت وحدات الحماية خلال نفس الفترة بـ 36 عملية تحسيسية. عبر 5 ولايات لفائدة المواطنين. كما قامت بـ27 عملية تعقيم عبر 3 ولايات، عبر المنشآت والهياكل العمومية والخاصة، المجمعات السكنية والشوارع. أين خصصت لهتين العمليتين 139 عون حماية مدنية، 27 سيارة إسعاف و13 شاحنة إطفاء. مع وضع 15 جهازا أمنيا لمكان الحجر الصحي بكل من ولاية الجزائر، قسنطينة، وهران، بومرداس، وتيبازة للوافدين من خارج الوطن.