حوادث المرور تواصل حصد الضحايا وهذه المرة ببومرداس

لقي شخص حتفه، في حادث مرور وقع منتصف نهار اليوم الخميس، في دائرة خميس الخشنة في بومرادس.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية ببومرداس، تدخلت الوحدة الثانويةلدائرة خميس الخشنة لأجل حادث مرور مميت تمثل في اصطدام بين سيارة نفعية وسيارة سياحية.

ووقع الحادث، على مستوى طريق الوطني رقم 29 الرابط بين خميس الخشنة ومفتاح في النقطة المسماة واد بريك.

وأسفر الحادث للأسف على وفاة رجل في عين المكان يبلغ من العمر 23 سنة. تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى الرويبة.

كما أسفر الحادث كذلك على مصابين يبلغان من العمر 25 و29 سنة، تم إسعافهم وتحويلهم إلى عيادة متعددة الخدمات خميس الخشنة.