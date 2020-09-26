حوادث المرور تودي بحياة 3 أشخاص وإصابة 426 آخرين خلال 48 ساعة

سجلت وحدات الحماية المدنية 5099 تدخل في عــدة مناطق مختلفة من الوطن ما بين 24 و26 سبتمبر.

وقامت وحدات الحماية المدنية بـ 298 تدخل من أجل عدة حوادث المرور عبر عدة ولايات.

وخلفت هذه الحوادث وفاة 3 اشخاص وإصابة 426 أخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة، تم إسعافهم وتحويلهم إلى المستشفيات المحلية.

وسجلت أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية بجاية بـ 22 تدخل في حوادث المرور خلفت وفاة واحدة و35 جريح.

وشملت التدخلات حوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي، إخمــاد الحرائق، عمليات التحسيس والتطهير فيما يخص فيروس كورونا.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار كورونا، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 61 عملية تحسيسية عبر 10 ولايات.

بالإضافة إلى القيام بـ 57 عملية تعقيم عبر 25 ولاية (54 بلدية)، من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

وخصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهتين العمليتين 208 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 26 سيارة إسعاف و 35 شاحنة.

بالإضافة إلى وضع أجهزة أمنية لتغطية مكان للإقامة موجهة للحجر الصحي للمواطنين الذين تم إجلائهم بولاية الجزائر.

أما في ما يخص جهاز حراسة الشواطئ و الاستجمام، تم تسجيل توافد 434200 مصطاف عبر الشواطئ المحروسة.

وقام أعوان الحراسة بـ412 تدخل، سمح بإنقاذ 227 شخصا من الغرق وإسعافات 142 آخر، مع تحويل 30 لمختلف المراكز الصحية.

وقامت الحماية المدنية بإخماد 08 حرائق حضرية، صناعية ومختلفة عبر ولايات الجزائر، عين تموشنت، البويرة، باتنة، عنابة ، دون وفيات.