حوادث المرور تودي بحياة 8 أشخاص وإصابة 222 آخرين في ظرف يوم

سجلت وحدات الحماية المدنية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، هلاك 8 أشخاص وإصابة 222 آخرين إثر حوادث مرور متفرقة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية بأنها سجلت 161 تدخل من أجل حوادث المرور التي خلّفت وفاة 8 أشخاص وجرح 222 آخرين.

وعرفت ولاية بومرداس تسجيل أثقل حصيلة دموية بوفاة 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح إثر وقوع 6 حوادث.

كما قام أعوان جهاز حراسة الشواطئ والاستجمام بانتشال جثتي غريقين توفيا في شواطئ “تيشي” ببجاية، الأول عمره 33 سنة توفي في شاطئ “ملعب تيشي”.

إلى جانب شاب عمره 25 سنة توفي غرقا في شاطئ “تاغزويث”، مع انتشال جثة مراهق عمره 17 سنة غرق في شاطئ “الحمدانية 02” بتيبازة.

وسجلت وحدات الحماية 2260 تدخل على المستوى الوطني مسّ عمليات الإجلاء الصحي والإسعاف والإجلاء وحوادث المرور.

أما عن نشاطات الوقاية من فيروس “كورونا”، فقد قامت مصالح الحماية بـ 43 عملية تحسيسية عبر 8 ولايات و 83 عملية تعقيم.

وسخرت مصالح الحماية للعمليتين 40 سيارة إسعاف و 40 شاحنة و 282 عون حماية مدنية.

بالإضافة إلى وضع أجهزة أمنية لتغطية مكان للإقامة موجه للحجر الصحي للمواطنين المجليين من الخارج بولاية الجزائر.

وفيما يخصّ الحرائق، فقد تم إخماد 33 حريقا، منها 5 حرائق غابات، 10 حرائق أدغال، 12 حريقا بأحراش وحشائش و 6 حرائق أتت على محاصيل زراعية.

وأتلفت هذه الحرائق 39 هكتارا غابات، 26 هكتارا من الأدغال، 30 هكتارا من الحشائش، 1100 حزمة تبن و 490 شجرة مثمرة.