حوادث المرور تُخلف مصرع 13 شخصا خلال يومين

لقي 13 شخصا حتفهم، وأصيب 251 شخص خر بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة في حوادث المرور خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وسجلت وحدات الحماية المدنية 5778 تدخل في عدة مناطق مختلفة من الوطن، خلال الفترة الممتدة ما بين 11 إلى 13 جانفي 2022.

وحسب حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية، وفي سياق حوادث المرو، قامت ذات الوحدات بـ 210 تدخل.

وخلفت هذه الحوادث الأخيرة وفاة 13 شخصا، وكذا إصابة 251 شخص اخر بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة في باقي حوادث المرور.

كما تم تسجيل أثقل حصيلة لحوادث المرور، على مستوى ولاية عنابة بوفاة 3 أشخاص وإصابة شخص بجروح.

فيما عرفت ولاية قسنطينة حادث مرور خطير أدى إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين بجروح بينهم 03 اشخاص في حالة خطيرة.

اسعاف وإنقاذ 10 أشخاص إثر إختناقهم بالغاز

كما تم الاستنجاد بمصالح الحماية المدنية من أجل اسعاف وإنقاذ 10 اشخاص يعانون من صعوبات وضيق في التنفسن جراء استنشاقهم لغاز احادي الكربون.

وتمت هذه التدخلات، عبر كل من ولاية بجاية، وباتنة، وسطيف، والمدية، سعيدة و نعامة.

كما تم تقديم الإسعافات الضرورية للضحايا في عين المكان، ونقلهم في حالة مستقرة الى المستشفيات المحلية.

فيما تم تدخل عناصر الحماية المدنية خلال نفس الفترة، على اثر 3 إنفجارات لغاز متبوع بحريق. كما تمت هذه التدخلات، بكل من ولاية الجزائر، سكيكدة وعين الدفلى.

تسببت هذه الانفجاريات في اصابة شخصين بحروق من الدرجة الثالثة، على اثر انفجار غاز المدينة متبوع بحريق داخل منزل بالعاصمة.

كما تم تسجيل اصابة شخص بحروق على مستوى الوجه على اثر انفجار قارورة غاز البوتان متبوع بحريق داخل مسكن بسكيكدة.

فيما أصيبت إمراة بحروق من الدرجة الثانية، على اثر انفجار غاز المدينة متبوع بحريق داخل شقة بعين الدفلى.

هذا وقد تم التكفل بالضحايا في عين المكان، وتحويلهم الى المستشفيات المحلية من قبل الحماية المدنية.

كما قامت وحدات الحماية المدنية، بـ 26 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين. تحثهم وتذكرهم على ضرورة إحترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الإجتماعي.

بالإضافة إلى القيام بـ 18 عمليات تعقيم عبر المنشأة و الهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

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