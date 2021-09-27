حوادث المرور: قتيلان و108 جريح خلال نهاية الأسبوع

سجلت مصالح الأمن الوطني يومي 24 و25 سبتمبر، 87 حادث مرور، على مستوى المناطق الحضرية، أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 108 آخرين بجروح.

وأرجعت مصالح الأمن الوطني سبب وقوع هذه الحوادث بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري.وعليه تجدد ذات المصالح دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb