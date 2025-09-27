حوادث المرور.. قتيلان و189 جريحا خلال يوم واحد! 

لقي شخصان حتفهما فيما أصيب 186 آخرين بجروح متفاوتة جراء حوادث مرور مميتة وقعت عبر مختلف ولايات الوطن خلال 24 ساعة فقط.

وحسب حصيلة المديرية العامة للحماية المدنية، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بلغ إجمالي التدخلات 2602 تدخلًا. أي بمعدل تدخل كل 33 ثانية.

وبخصوص حوادث المرور، سجلت ذات المصالح 148 تدخل، حيث أسفرت عن 186 جريحًا وحالتي وفاة.

أما حوادث الغرق، فقد سجلت 72 تدخل تم خلالهم إنقاذ 25 شخصا بينهما لم يم تسجيل أي حالة وفاة.

